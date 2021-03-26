Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'nda bulunan Aramco tesisleri, Kral Halid Hava Üssü, batı sahilindeki Yenbu Limanı, Cazan, Necran ve Asir kentlerine saldırı düzenlediklerini belirtti.

Seri, saldırıların 18 İHA ve 8 balistik füze ile düzenlendiğini açıkladı.

Suudi Arabistan: İHA'lar imha edildi

Öte yandan Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgeleri bomba yüklü 8 İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Bomba yüklü İHA'ların havada imha edildiği kaydedilen açıklamada, Husilerin İHA ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini kasıtlı ve sistematik şekilde hedef almasının "savaş suçu" olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Husilerin Suudi Arabistan topraklarını hedef alarak fırlattığı 3 balistik füzeden ikisinin sınır bölgelerinde boş alana, birinin ise Yemen'in El-Cevf kentine düştüğü ifade edildi.

Bölgedeki yaşananlar

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

22 Mart'ta barış girişimi başlamıştı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için 22 Mart'ta yeni bir barış girişimi başlattıklarını açıklamıştı.

Yemen hükümeti söz konusu adımı memnuniyetle karşıladıklarını bildirmiş, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu.