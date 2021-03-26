Uluslararası Doğa Koruma Birliği, fildişi ticareti, kaçak avlanma ve yaşamsal alanlarının kaybı nedeniyle Afrika orman fillerinin sayısının kritik seviyeye indiğini açıkladı. Filler daha önce de Afrika Birliğin kırmızı listesine alınmıştı.

Her ne kadar Botsvana'da çok fil olduğu belirtilse de kıta çapında dev memelilerin sayılarının ciddi düşüşler yaşadığı belirtiliyor.

Son otuz yılda orman fillerinin sayısı yüzde 86'dan fazla azaldı. Savan fillerinin sayısı son 50 yılda en az yüzde 60 düştü.

Filleri korumak için uluslararası iş birliği gerekiyor

Çok geniş alanlara ihtiyaç duyan ve uzun mesafe hareket eden filler için arazilerin bozulması büyük zorluk olarak öne çıkıyor.

Fillerin korunması için uluslararası iş birliği yapılması ve daha iyi arazi kullanımı için planlar ortaya çıkması gerekiyor.



