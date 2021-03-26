Bernama ajansının haberine göre, Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, kentte COVID-19 hastalarının tedavi gördüğü Sunrise hastanesinde çıkan yangında 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

Mahsur kalanlar olabilir

Kadam, hastanede mahsur kalanlar olabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

İtfaiye teşkilatından kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yetkili de sabah saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hastaneden tahliye edilebilen 70'ten fazla hastanın, Mumbai'deki diğer hastanelere nakledildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Press Trust of India, hastane yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, yangının hastanenin zemin katında başlayarak üst katlara doğru yükselmeye başladığını aktardı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.