Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artık hayvanların da taksisi var
Mısır’da evcil hayvanlar için özel taksi hizmeti veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise biyologlar sayım için ayıların inine girdi.
Mısır’ın başkenti Kahire’deki hayvan sahipleri, evcil hayvan taksisi sayesinde sevimli dostlarının ulaşımını rahatlıkla sağlayabiliyor.
Hayvanların kafes içine koyulmadan güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımı sağlanmak isteniyor.
ABD'de ise ayıların sayımı vardı
ABD'nin Utah eyaletinde ise önemli bir sayım vardı. Biyologlar, bu yıl da ayıların inlerine girip sayım yaptı.
Siyah ayıların sayılarını belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada yavru ayılar sevimlilikleri ile büyük ilgi çekti.
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