Mısır’ın başkenti Kahire’deki hayvan sahipleri, evcil hayvan taksisi sayesinde sevimli dostlarının ulaşımını rahatlıkla sağlayabiliyor.

Hayvanların kafes içine koyulmadan güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımı sağlanmak isteniyor.

ABD'de ise ayıların sayımı vardı

ABD'nin Utah eyaletinde ise önemli bir sayım vardı. Biyologlar, bu yıl da ayıların inlerine girip sayım yaptı.

Siyah ayıların sayılarını belirlemeyi hedefleyen bu çalışmada yavru ayılar sevimlilikleri ile büyük ilgi çekti.