Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 183 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 623'e çıktı.

Vaka sayısı 2 milyon 735 bine yaklaştı

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 573 artışla 2 milyon 734 bin 753'e yükseldi.

Ülkede 8 milyon 250 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.