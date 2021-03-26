Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya'da vaka sayısı 2 milyon 735 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Almanya’da COVID-19 salgınında son 24 saatte 21 bin 573 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 734 bin 753'e çıktı.
Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 183 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 75 bin 623'e çıktı.
Vaka sayısı 2 milyon 735 bine yaklaştı
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 573 artışla 2 milyon 734 bin 753'e yükseldi.
Ülkede 8 milyon 250 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 3 milyon 750 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.
Etiketler: Almanya Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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