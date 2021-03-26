Özgür Metro Birliği Sendikasına üye metro çalışanları ve işletme sahipleri, metro girişlerine kilit vurdu ve raylara inerek vagonların yola çıkmasını engelledi.

Söz konusu protesto gösterisi, Bükreş metrosunu işleten Metrorex şirketinin, ulaşım ağında faaliyet gösteren tüm ticari işletmelerin yer altı ulaşımı güvenliğini tehlikeye attığı ve acil durumlarda tahliyeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle 2 Nisan'a kadar boşaltılmasını istemesi üzerine yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

İstasyon kapılarına kilit vuran ve raylara inen yaklaşık 600 sendika üyesi, haklarını savunduklarını belirterek Ulaştırma Bakanı kendileriyle diyaloğa geçmediği sürece metro istasyonlarından çıkmayacaklarını kaydetti.