Cumhurbaşkanlığı Af Komitesi üyeleri Tarık el-Avadi ve Tarık el-Huli, Facebook hesaplarından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Avadi açıklamasında "Bugün 25 aile, tutuklu yakınlarının dönüşüyle mutlu olacak. Diğer tutukluların da tahliye edilmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılanların isimlerini sayfasında paylaşan Avadi, onlara yöneltilen suçlamalar ya da tutuklu kaldıkları süreye ilişkin ise bilgi vermedi.

Aynı zamanda milletvekili olan Huli ise ayrıntılı bilgi vermeksizin 25 tutuklunun serbest bırakıldığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan'da ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan'da Af Komitesi aktif hale getirilmişti.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz'da, ikincisi 19 Temmuz'da Kahire'de yapılmıştı.

Nisan ayından bugüne kadar yargı kararı ya da cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 405'e ulaştı.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine sahipken, ülke Cumhurbaşkanı kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme hakkına sahip.