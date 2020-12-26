Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır'da COVID-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın: 7 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mısır'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavi edildiği hastanede çıkan yangında 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Mısır'ın resmi ajansı MENA'nın haberinde, ülkenin kuzeyinde COVID-19 hastalarının tedavisi için tahsis edilen El-Emel Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı açıklandı.
Yangında 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.
Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlerde de yangında 7 kişinin dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği, 5 kişide ise yanıklar olduğu aktarıldı.
Yangın sırasında hastaların tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Mısır Koronavirüs Yangın
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