Mısır'ın resmi ajansı MENA'nın haberinde, ülkenin kuzeyinde COVID-19 hastalarının tedavisi için tahsis edilen El-Emel Hastanesi'nin yoğun bakım bölümünde yangın çıktığı açıklandı.

Yangında 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedilen haberde, yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Mısır'ın yerel basınında yer alan haberlerde de yangında 7 kişinin dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği, 5 kişide ise yanıklar olduğu aktarıldı.

Yangın sırasında hastaların tahliye edildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.