Mısır İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Mısır Sosyal Demokrat Partisi Yönetim Kurulu Üyesi eski milletvekili Ziyad el-Uleymi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan sosyalist lider Hamdin Sabahi’nin seçim kampanyası resmi Sözcüsü Hüsam Mu’nis, solcu gazeteci Hişam Fuad ve Mısır’ın solcu işçi temsilcilerinden Hasan Berberi gözaltına alındı.

Kurulma aşamasında olan muhalif İstiklal Partisi Yönetim Kurulu üyelerinden Üsame Abdulal ve İhvan üyesi oldukları belirtilen iş adamı Mustafa Abdulmuiz ve ekonomist Ömer eş-Şiniti’nin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Gözaltına alınan 8’inci şahıs Ahmed Gannan’ın siyasi duruşu hakkında bilgi veri lmemesi dikkati çekti.

Bakanlık, Ziyad el-Uleymi ve diğer 7 kişinin Müslüman Kardeşlerin yurtdışındaki üyeleri tarafından desteklenen "Devlet kurumlarına karşı şiddet eylemlerinde bulunma" planına karıştığını iddia etti.

"Seçim çalışmaları engellemek için gözaltına aldılar"

Ancak muhalif çevreler, Ziyad el-Uleymi'nin gelecek sene yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık yapmasını engellemek için gözaltına alındığını öne sürüyor.

Ziyad el-Uleymi, 2011'de 30 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Hüsnü Mübarek'in devrilmesine neden olan gösterilerde etkin rol oynamıştı.

Kaynak: Reuters, AA