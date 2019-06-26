Brezilya'da cezaevinde bulunan Lula da Silva'nın avukatları, ülkenin en üst yargı organı Federal Yüksek Mahkemesine başvurarak, davaya bakan hakimin Lula da Silva'ya uygun şekilde davranmadığı iddiasıyla tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, 2'ye karşı 3 ret oyuyla eski devlet başkanının tahliye talebini reddetti.

Kararın, The Intercept sitesinde yayınlanan, Lula da Silva'nın yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davanın eski hakimi Sergio Moro'nun, savcılara eski devlet başkanının ceza alması için yönlendirmede bulunduğunu ortaya çıkaran haberden sonra verilmesi dikkati çekti.

Nisan 2018'den bu yana tutuklu bulunan ve ülkenin 2003-2010 yıllarında devlet başkanlığı görevinde bulunan Lula da Silva, pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 12 yıl 1 ay ha pis cezası almış, bu ceza daha sonra 8 yıl 10 aya indirilmişti.

Lula da Silva, davada verilen mahkumiyet kararı sonucunda ekim ayındaki devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamamıştı.

Kaynak: AA