BBC International'ın haberine göre, Facebook, platformda nefret söyleminde bulunduğundan şüphelenilen Fransız kullanıcılarının adlarını, talep edildiğinde mahkemelere vermeyi kabul etti.

Anlaşmanın dünyada türünün ilk örneği olduğu belirtiliyor.

Sosyal medya devi, ilk kez terörle ya da şiddet içeren eylemlerle ilgili olmayan durumlarda, yetkililerle ilgili bilgileri paylaşacak.

Fransa Dijital Gelişmelerden Sorumlu Devlet Bakanı Cedric O, anlaşmayı "Büyük haber" olarak nitelendirerek, anlaşmanın Facebook ile Fransa hükümeti arasındaki konuşmaların bir sonucu olduğunu söyledi.

Cedric O, Reuters'a verdiği demeçte, "Bu çok büyük bir haber, bu adli sürecin normal şekilde çalışabileceği anlamına geliyor... Gerçekten çok önemli, sadece Fransa için yapıyorlar." dedi.

Yasadışı nefret söylemi, Avrupa Komisyonu tarafından ırk, din ve etnik köken gibi özelliklerle tanımlanan insan gruplarına şiddeti veya nefreti teşvik eden kamu davranışı olarak tanımlanıyor.

Kaynak: BBC International