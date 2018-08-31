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Mısır siyasi tarihinde bir ilk: Hristiyan kadın vali

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ülke siyasi tarihinde ilk kez bir Hristiyan kadını vali olarak atadı.

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Mısır siyasi tarihinde bir ilk: Hristiyan kadın vali

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni atanan valilerin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin huzurunda İttihadiyye Sarayı’nda yemin ederek görevlerine başladığı, Menal Avad Mihail’in Dumyat valiliğine getirildiği kaydedildi.

Mısır’da bu göreve getirilen ilk Hristiyan kadın olan Mihail’in, 1989 yılında Benha Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olduğu, 1999 yılında ise İskenderiye Üniversitesi’nde doktorasını tamamladığı belirtildi.

Mısır’da dindar kesimin yoğun olduğu Dumyat gibi bir kente Hristiyan kadın valinin atanması, Mısır medyasında ve kamuoyunda ülkede rejimin iyice güçlendiğinin kanıtı olarak yorumlanıyor. 

Mısırlı Hristiyanlar söz konusu atamayı memnuniyetle karşıladı. Yerel basına konuşan Vatan İçin Mısırlı Kıptiler Birliği Başkanı Kerim Kemal, "Mısır'da yeni bir döneme girildiğine vurgu yaparak dini farklılığın önemli atamalar için bir engel olmaktan çıktığını ve liyakat esasına göre atanan Mihail'in iyi hizmetler yapacağını" söyledi.

2011 yılında Gına şehrine Hristiyan polis şefi Imad Mihail’in vali olarak atanmasının ardından halk ayaklanarak eylem yapmış, güvenlik güçleri olayları kontrol altına almakta zorlanmıştı.

Dün yapılan açıklamada 27 yeni valinin atandığı duyurulmuştu.   

Kaynak: AA

Etiketler: mısır, Hristiyan vali, atama
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