Birleşmiş Milletler'den Yunanistan'a göçmen uyarısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley, Midilli adasındaki kabul merkezinde bulunan göçmen sayısının kapasitenin çok üstünde olduğunu vurguladı ve "durum kaynama noktasına ulaştı" diyerek Yunanistan'ı uyardı.

"Özellikle savunmasız bireyler risk altında"

Göçmen kabul merkezlerinde giderek kötüleşen insani duruma dikkat çeken Charlie Yaxley, sağlık tesislerinin yetersizliğinden, artan kavga ve cinsel taciz vakalarından endişe ettiklerini söyledi ve "özellikle savunmasız bireyler risk altında" dedi.

Yaxley, Yunan yetkililerden göçmenlerin mümkün olan en kısa zamanda adalardan tahliye edilmesini istedi.

Sadece Midilli, Sakız ve Sisam adalarında mahsur kalan göçmen sayısı 16 bini buluyor.

Kaynak: TRT Haber