Mısır Nükleer Santraller Kurumundan yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Dabaa bölgesinde inşa edilecek ilk nükleer santralin birinci ünitesinin beton dökümüne geçildiği duyuruldu.

İlk nükleer santralin yapımına başlanması dolayısıyla düzenlenen törene Mısırlı birçok bakan ve yetkilinin yanı sıra Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev'in katıldığı bilgisi verilen açıklamada, birinci ünitenin beton dökümüne başlanmasıyla artık Mısır'ın da nükleer dünyasına adım attığına kaydedildi.

2024 itibariyle faaliyete geçmesi bekleniyor

Mısır, Dabaa Nükleer Santrali Projesi için 19 Kasım 2015'te Rusya ile anlaşma imzalamıştı. Mısır Cumhurbaşkanlığı da o dönem, ilk nükleer santralin 2024 itibariyle faaliyete geçmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Resmi verilere göre, Mısır'ın ilk nükleer santrali Dabaa, her biri 1200 megavat kapasiteli 4 üniteden oluşacak.

Mısır'ın 1986'da başlatmayı planladığı Dabaa Nükleer Enerji Santrali Projesi, o dönemde meydana gelen Çernobil faciası ve finansman eksikliği nedeniyle gündemden düşmüştü.