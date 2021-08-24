Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mısır ile Fransa’dan ortak tatbikat
Mısır ile Fransa hava kuvvetleri ortak tatbikat gerçekleştirdi.
Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz, resmi Facebook sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, tatbikata, Mısır hava kuvvetlerinden Mirage 2000, Refale ve F-16 tipi uçakların katıldığını, Fransa hava kuvvetlerinden ise Mrtt yakıt ikmal uçağının katılım gösterdiğini aktardı.
Abdulhafiz, tatbikat kapsamında havada yakıt ikmali ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiğini duyurdu.
En son tatbikat 10 Haziran'da yapılmıştı
Abdulhafiz ayrıca, tatbikatın, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki mevcut iş birliğini geliştirmek ve karşılıklı tecrübe alışverişi kapsamında icra edildiğini söyledi.
Mısır ve Fransa arasındaki son hava tatbikatı 10 Haziran'da yapılmıştı.
Etiketler: Mısır Fransa Tatbikat Haberleri
Son Haberler
- 00:42
- 00:34
- 00:25
- 00:27
- 00:13
Sıradaki Haber
Blinken NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Afganistan'ı görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz