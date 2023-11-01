Mısır: Gazze'deki yaralılardan ilk grup Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den Mısır'a giriş yapan yaralılar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Gazze'deki olaylarda yaralanan Filistinli kardeşlerimizden ilk grubu Refah Sınır Kapısı'nda karşılandık" ifadelerine yer verildi.

Yaralıların tümünün Kuzey Sina kentindeki donanımlı hastanelere nakledilmeye başlandığı kaydedildi.

Gazze'den getirilen yaralıların olduğu ilk grupta toplamda kaç kişinin bulunduğuna ilişkin bilgi verilmezken, bunlardan 117'sinin yabancı uyruklu olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 16'ya yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 130 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonlarını genişletmeye başlarken hava saldırılarının dozunu da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.