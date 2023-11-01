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Dünya
AA 01.11.2023 20:51

Fransız Milletvekili Portes: Filistin halkını topyekun haritadan silmek istiyorlar

Fransız Milletvekili Thomas Portes, İsraillilerin Filistin halkını topyekun haritadan silmek istediğini belirtti.

Fransız Milletvekili Portes: Filistin halkını topyekun haritadan silmek istiyorlar
[Fotograf: AA]

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Portes, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğini ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarda aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğüne dikkati çeken Portes, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü aktardı.

Portes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Bir halkı (Filistin) topyekun haritadan silmek istiyorlar" ifadesini kullandı

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Filistin Devleti Fransa İsrail Yahudi Yerleşimi
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