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Dünya
AA 01.11.2023 20:49

Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşanan çatışmalarda dünden bu yana ölen İsrail askeri sayısının 16’ya yükseldiği duyuruldu.

Gazze’deki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 16’ya yükseldi
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu, Gazze’deki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda 31 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerinin sayısının 16’ya yükseldiği belirtildi.

 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'si çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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