Araştırmacılar, yaşlanma sürecini tersine çevirerek, 2. Ramses’İn gücünün zirvesinde olduğu dönemdeki yüzünü ortaya çıkarmak için zamanı yarım yüzyıl geri alarak, gerçek kafatasının bilgisayarlı tomografi taramasına dayalı olarak firavunun ilk 'bilimsel yüz rekonstrüksiyonu' oldu.

Projeye liderlik eden Kahire Üniversitesi'nden Sahar Saleem, kafatasının 3 boyutlu modelini oluşturdukları sonucun 'çok yakışıklı' bir hükümdarı ortaya çıkardığını söyledi.

Saleem, "Yeniden yapılandırılan yüz, 2. Ramses’in belirgin bir burun ve güçlü bir çeneye sahip çok yakışıklı bir Mısırlı olduğunu ortaya çıkardı" diye konuştu.