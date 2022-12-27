Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, 13 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Yaşanan sellerden 44 binin üzerinde ailenin etkilendiği bildirildi.