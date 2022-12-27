Museveni, basına yaptığı açıklamada, KDC'deki çatışmaların durdurulması için barış görüşmelerinin yapılması gerektiğini belirtti.

Museveni, "KDC hükümetini, hayatı barışçıl bir şekilde sürdürmek için isyancı gruplarla müzakereye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kendi ülkesinde de isyancı gruplar olduğuna dikkati çeken Museveni, KDC'deki isyancıların müzakereleri reddetmeleri durumunda onlara karşı güç kullanmaya hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan KDC'nin kuzeyinde M23 dahil 120'nin üzerinde yerel grup olduğuna dikkati çeken Museveni, bölgede iktidar boşluğunun olduğunu belirtti.

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'deki isyancı grupların ve hükümetin, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlattığı barış görüşmelerine 6 Aralık'ta diyaloğun sürdürülmesi kararıyla ara verilmişti.