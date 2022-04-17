Ferhat Kılıç 13 yaşından bu yana mim sanatı ile uğraşıyor hem sanatını icra ediyor hem de ülkeleri tanıyor. Dünya turu kapsamında bu kez durağı Azerbaycan oldu.



''13 yaşından bu yana pandomi sanatıyla uğraşıyorum. 26 ülkede ve Türkiye’nin tüm şehirlerinde gösterilerimi yaptım. Şu an Bakü'deyim buradan sonra tekrar Asya turuma devam edeceğim. Şu an daha bir hafta oldu buraya geleli ve insanların tepkisi çok fazlasıyla iyi.''

Ankaralı sanatçı Bakü'de fevvareler meydanında gösterisini gerçekleştirdi. Kültür ve sanat etkinliklerini yakından takip eden Bakülüler, Kılıç'ın gösterisini beğeniyle izledi. Birçoğu da telefonla o anları kaydetti.

Charlie Chaplin gibi tanınmak isteyen Ferhat Kılıç'ın bir sonraki durağı Gürcistan olacak.

