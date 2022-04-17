Filistinliler için ramazan ayı geldiğinde sofradan eksik olmaması gereken birkaç şey var. Onlardan biri de içecekler.



Sağlığa faydalı, besin değerleri yüksek ve bağışıklık sistemine destek olan bu içecekler Kudüs’te ve tüm Filistin’de iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.



Filistin'de Ramazan ayına özel hazırlanan içecekler sofraların olmazsa olmazı. "Cezer" olarak adlandırılan havuç suyu da o içeceklerden.

Ramazana özgü içecekler havuç, hint hurması ve keçiboynuzundan yapılıyor



Hint hurması olarak da bilinen "Temirhindi" ve keçiboynuzundan yapılan "Harub" da, Filistin'de geleneksel yöntemlerle hazırlanan içeceklerin başında yer alıyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün merkezinde yer alan Eski Şehir'in sokaklarında, tezgahlarda ya da meyve suyu dükkanlarında satılıyor.



İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi içecekler, hem sağlıklı hem de susuzluğa iyi geliyor.

Haber: Kubilay Çakır