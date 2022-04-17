Kiev'de patlama sesleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 53'üncü gününe girdi.
Gece boyu sirenlerin çaldığı ülkede, başkent Kiev'de bugün erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.
Ukrayna-Rusya savaşında nükleer gerilim devam ediyor. Sivastopol yakınlarında batan Moskova gemisinde iki adet nükleer füze olduğu iddia ediliyor.— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2022
Ukrayna’daki son durumu @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/EGXAnTm5sk
Patlama seslerine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
Rusya tank tamir fabrikasını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dün havadan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahla Kiev’de tank tamir fabrikasını vurduklarını açıklamıştı.
Kiev Belediye Başkanı da bölgeden tahliye olanlardan güvenli bölgelerde kalmaya devam etmelerini istemişti.