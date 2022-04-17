Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 53'üncü gününe girdi.

Gece boyu sirenlerin çaldığı ülkede, başkent Kiev'de bugün erken saatlerde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna-Rusya savaşında nükleer gerilim devam ediyor. Sivastopol yakınlarında batan Moskova gemisinde iki adet nükleer füze olduğu iddia ediliyor.

Ukrayna’daki son durumu @trthaber muhabiri Merve Güneş aktardı. pic.twitter.com/EGXAnTm5sk