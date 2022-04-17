İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti. Alanı terk etmek istemeyen Filistinliler darbedildi.

Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı.

Müdahale sırasında bir Filistinli gözaltına alındı.

Yüzlerce Filistinli beklemeye devam ediyor

Sabah namazından önce de Mescid-i Aksa'nın olduğu Eski Şehir bölgesinin girişlerinin İsrail güçleri tarafından bariyerlerle kapatılması üzerine çıkan arbedede 2 Filistinli yaralanmıştı.

Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi kontrolünde baskın düzenleme ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli, sabah namazı sonrasında Aksa’da beklemeye devam ediyor.