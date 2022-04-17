İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da bekleyen Filistinlileri çıkarmak için sabah namazından sonra baskın düzenledi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna sabah namazından sonra giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlilere müdahale etti. Alanı terk etmek istemeyen Filistinliler darbedildi.
Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlileri çıkardıktan sonra kapıları kapattı.
Müdahale sırasında bir Filistinli gözaltına alındı.
Yüzlerce Filistinli beklemeye devam ediyor
Sabah namazından önce de Mescid-i Aksa'nın olduğu Eski Şehir bölgesinin girişlerinin İsrail güçleri tarafından bariyerlerle kapatılması üzerine çıkan arbedede 2 Filistinli yaralanmıştı.
Fanatik Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa’ya İsrail polisi kontrolünde baskın düzenleme ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli, sabah namazı sonrasında Aksa’da beklemeye devam ediyor.
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