Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya ve ABD ikili güvenlik ittifakının korunması konusunda mutabık kaldı
[Fotoğraf: Getty Images]
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden ABD heyetiyle "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için ikili güvenlik ittifakının korunması konusunda mutabık kaldı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'ya gelen Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD heyetiyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kişida ile ABD heyeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için Japonya-ABD güvenlik ittifakı taahhütlerinin korunmasında mutabık kaldı.
Ülkesinin, bölgesel barış ve refahın korunması için çabaladığını belirten Kişida, ikili ittifakın önemine dikkati çekerek bu ittifakın "siyasi parti farklılıklarını" ortadan kaldırdığını vurguladı.
Son Haberler
- 07:59
- 07:39
- 07:12
- 06:22
- 05:57
Sıradaki Haber
Kanada’da teravih namazından çıkanlara silahlı saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz