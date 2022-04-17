Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'ya gelen Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD heyetiyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Kişida ile ABD heyeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için Japonya-ABD güvenlik ittifakı taahhütlerinin korunmasında mutabık kaldı.

Ülkesinin, bölgesel barış ve refahın korunması için çabaladığını belirten Kişida, ikili ittifakın önemine dikkati çekerek bu ittifakın "siyasi parti farklılıklarını" ortadan kaldırdığını vurguladı.