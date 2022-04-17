Haber Giriş: 17 Nisan 2022 Pazar 02:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mali'de askeri araca EYP'li saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
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Mali ordusuna ait askeri araç, yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcıya çaptı. 3 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı.
Mali ordusu, Mopti bölgesindeki Nouh Peulh köyü civarında devriye gezen askeri aracın yola tuzaklanmış EYP'ye çarptığını açıkladı.
EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin de yaralandığı belirtildi.
Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.
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