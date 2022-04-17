Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ve Nijer iş birliğinde Çad Gölü Havzası'nda teröristlere karşı hava operasyonları düzenlendiğini aktardı.

Operasyonlarda 70'ten fazla ISWAP üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Gabkwet, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Gabkwet, operasyonlarda örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini söyledi.

Terör örgütü Boko Haram'daki liderlik krizi ISWAP'ı ortaya çıkarmıştı

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.