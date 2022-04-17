İslamabad'ın incisi Faysal Camii, büyüklüğü, sıra dışı mimarisi ve güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Şehrin kuzeyinde yer alan bu görkemli eser, Mimar Vedat Dalokay'ın imzasını taşıyor.

Cami için 1969 yılında düzenlenen proje yarışmasına 17 ülkeden 43 proje katıldı. Bu projelerin arasından Vedat Dalokay'ın çizimi seçildi ve Pakistan hükümetinin ödülüne layık görüldü.

[Fotoğraf: AA]

1976 yılında başlayan inşaat 10 yıl sürdü ve cami 120 milyon dolara 1986 yılında tamamlandı.

Camiye, yapımı için gerekli desteği sağlayan Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz’in ismi verildi.

Yapı aynı zamanda, Pakistanlılar ve turistler için şehrin buluşma noktalarından biri.

Faysal Camii, dünyanın en büyük 10 camisi arasında da yer alıyor.

Kamera: Mustafa Tunç