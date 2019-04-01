Dünya
Milli cimnastikçi Onbaşı altın madalya kazandı
01 Nisan 2019 Pazartesi 04:05 - Son Güncelleme 01 Nisan 2019 Pazartesi 04:05
Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Portekiz'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.
Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi.
Kaynak: AA
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.