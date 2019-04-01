Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz Cantanhede kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda ilk kez büyükler kategorisinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: AA