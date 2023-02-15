Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, dün Avrupa Parlamentosunda (AP) Genel Kurulunda "Batı Balkanlar'a yönelik güçlendirilmiş genişleme politikası" konulu oturuma katılarak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Milletvekilleri çok sayıda soru sordu ve oturum uzun sürdü. Bu sırada Varhelyi'nin ana dili Macarcada "Daha kaç aptal var (konuşmacılar listesinde)?" dediği duyuldu.

İstifası isteniyor

Bunun üzerine Macar muhalefet partisi Demokratik Koalisyon, Varhelyi'nin istifasını talep eden bir açıklama yaptı.

Partiden sosyal demokrat AP milletvekili Sandor Ronai, yaptığı açıklamada, "AP'de aynı fikirde olmadığımız kişilere aptal demek yaygın değildir." dedi.

Parti ayrıca olayı AP ve Avrupa Komisyonu başkanlığına bildireceğini açıkladı.

Olay, Avrupa basınında yer bulmaya başlarken, Varhelyi'den henüz bir açıklama gelmedi.