ABD Başkan Yardımcısı Pence ve eşi Karen Pence'in test sonuçlarını, Pence'in Basın Danışmanı Katie Miller, resmi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Miller, Twitter mesajında, "Hem Başkan Yardımcısı Mike Pence'in hem de eşi Karen Pence'in Kovid-19 test sonuçlarının negatif geldiğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Ofisinde çalışan kişinin test sonucu pozitif çıkmıştı

Pence, dün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, kendi ofisinde çalışan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsatarak, "Söz konusu kişi pazartesi gününden itibaren işe gelmedi. Şu anda durumu gayet iyi. Kendisiyle yakın bir temasım olmadı ancak yine de ben ve eşim bugün öğleden sonra test yaptıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da geçen hafta sonu virüs testi yaptırmış ve onun da sonuçları negatif gelmişti.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'deki vaka sayısı 19 bin 624, ölü sayısı 260'a ulaştı.

Trump ve Meksika Devlet Başkanı Obrador, telefonda Kovid-19'u görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ve Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Obrador, görüşmelerinde, Kovid-19 salgınını ve virüsle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğini ele aldı.

ABD-Meksika sınırının zaruri olmayan geçişlere kapatılması konusundaki mutabakatlarını yineleyen liderler, gidilen kısıtlamaya rağmen iki ülke arasındaki ticaret ile kritik hizmetlerin aksamaması gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Trump, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'un yayılmaması için alınan önlemler kapsamında, Meksika sınırını zaruri olmayan geçişlere kapatacaklarını duyurmuştu.