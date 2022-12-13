Washington’da Obama döneminden beri sürdürülen Ortadoğu stratejisine getirilen eleştiriler artıyor.

ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde yerel ortaklarıyla izlediği yolun çıkmaz sokak olduğu, SDG adı verilen terör örgütü YPG ile ortaklığın başağrısı yarattığı, bu ortaklığın sona ermeye mahkum olduğu görüşünde olanlar var.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi eski kıdemli direktörlerinden ve Hudson enstitüsü ulusal güvenlik ve terör uzmanı Michael Doran onlardan biri.



Türkiye’nin teröre karşı sınırötesi harekatı devam ederken Washington’da bazı emekli Amerikalı bürokratlar ve strateji uzmanlarından terör örgütü YPG ile ABD’nin ortaklığına eleştiriler geliyor.

George Bush döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Kıdemli Direktörlerinden Michael Doran TRT Haber’e verdiği demeçte ABD Ortadoğu stratejisini net bir dille eleştirdi.



Doran Türkiye ile yalnız Ortadoğu değil, Çin’e karşı Ortaasya coğrafyasında birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



"ABD’nin terör örgütü YPG ile ortaklığı çıkmaz sokak"

Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik ve Terör Uzmanı ad olan Michael Doran “Amerikalılar Obama döneminde çıkmaz sokağa girdi. YPG ile ittifak kurdular. Bunun DEAŞ’ı yoketmek için geçici bir çare olduğunu, Suriye istikrara kavuşunca çekileceklerini söylediler. Ama bu ittifakı sona erdirmenin ülke içinde siyasi maliyeti vardı. Bir şekilde Türkler ile sorun olmayacağını düşündüler ama bu imkansız bir durumdu. İnanıyorum ki ortaklıkları sona yaklaşıyor” dedi.

Doran bunun Türkiye’nin sahadaki baskısı ve görüşmelerle olacağını düşündüğünü, Ukrayna Savaşının bu süreçte ABD’nin Türkiye’nin değerini daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu kaydetti.

Michael Doran “İnanıyorum ki Türkler buna bir son verecek. Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna savaşıyla birlikte farketti ki; Rusya daha zayıf, ABD de Türkiye’nin kaygılarını daha iyi anlıyor. o da bunu, YPG ile ilişkisini sona erdirmesi için Amerikalılar’a baskı yapmak için bir fırsat olarak görüyor.

Yakın vadede sona erer mi bilmem ama sona ermeye mahkum. Çünkü Amerikan politikası çözümsüz bir çelişki, zira Amerikalılar YPG ile ortaklıllarının Türkiye’nin yararına olduğunu istedikleri kadar anlatsınlar Türkler’in bunu asla kabul etmeyeceğini görmeye başladılar” şeklinde konuştu.

Michael Doran böyle düşünmesine bir başka gerekçe olarak da; Türkiye’nin olası kara operasyonunun Suriye’nin kuzeyinde Rusların elindeki bölgelere yönelik gerçekleşmesi durumunda terör örgütü YPG’nin sadece ABD elindeki alanda varlığa sahip olacağı ve böylece Ankara ile Washington arasında görüşmelerin artacak olmasını gösterdi.

"ABD için YPG başağrısı, Ankara’yı ikna edeceği düşüncesi ise kendini kandırmaca"



Michael Doran terör örgütü YPG’nin ABD için bağağrısıbaşağrısı olduğunu Washington’un da bildiğini söyledi.

Doran bazı Amerikalı yetkililerin bunun Türkiye ile sürtüşmeye yol açtığını bilmelerine karşın diplomasi ile Ankara’yı ikna edeceğini düşündüklerini söyledi ve ekledi “Bu kendini kandırmaca. Amerikalılar bu yolla konuya kendilerince rasyonel açıklama getirmeye çalışıyorlar”

Ukrayna Savaşı’nın Türkiye’nin stratejik öneminin ABD tarafından daha net anlaşılmasını sağladığı görüşü ağırlık kazanıyor.

Hudson Enstitüsü Ulusal Güvenlik ve Terör Kıdemli Uzmanı Michael Doran “Umuyorum ki, bu ilişki hakkında Washington'da ilk kez ciddi bir tartışma başlayacak. Ukrayna Savaşı’ndan sonra Türkiye'nin en önemli ortağımız olduğu ve SDG(YPG) ile bu ilişkinin Türk Amerikan ilişkilerine zarar verdiği fikrini daha çok kişinin benimsemeye açık olduğunu ve ABD’nin bu ortaklığı yeniden düşünmesi gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminin ulusal güvenlik strateji belgesine göre ABD; Çin ve Rusya’ya odaklandı.

Michael Doran, Çin ile rekabetin yalnız Pasifik ile sınırlı olamayacağı, Orta Asya ve Ortadoğu’da da etkili olunması gerektiği, bunun da Türkiye ve onun müttefiki Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışılarak mümkün olabileceği görüşünde.

"Türkiye, ABD’nin en önemli ortaklarından olmalı"



Türkiye’nin bölgede istikrar için ABD’nin en önemli ortaklarından biri olması gerektiğini kaydeden Michael Doran Orta Asya’ya da dikkat çekti.



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi eski kıdemli direktörlerinden Michael Doran “Türkiye ile Azerbaycan arasında ittifak büyüyor ve Türk devletleri örgütleniyor. ABD, Türkiye'yi Orta Asya'ya açılan kapı olarak görmeli. Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelmesi fikrinin heyecan verici olduğunu düşünüyorum. ABD’nin amacı Rusya ve Çin ile rekabet etmek ise hedefi Türkiye ve müttefikleriyle çalışmak olmalı” şeklinde konuştu.

Kamera: Derviş Eray Çağlar