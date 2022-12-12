Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi 23:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Fransa'da baltalı saldırgan 3 kişiyi yaraladı
[Fotograf: İHA]
Fransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı.
Yerel gazete La Voix du Nord'un haberinde, olayda yaralanan 3 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.
Saldırganın, şahısları yaraladıktan sonra kendisini de baltayla ağır yaraladığı duyuruldu.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: Fransa
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