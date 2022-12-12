Darmanin, Twitter'dan, "yıl sonu bayramlarının yaklaşması nedeniyle polis ve jandarmalardan özellikle teyakkuzda olmalarını ve ibadethanelerin kapısında nöbet tutmalarını talep ettiğini" açıkladı.

Darmanin'in konuya ilişkin paylaştığı Europe 1 haberine göre de valiliklere Yahudi ve Hıristiyanların bayram ve kutlamalarının güvenliğini sağlamaları talimatı gönderildi.

Ülkedeki yüksek terör riski nedeniyle bütün birimlerden azami dikkat içinde olmaları istendi; ayrıca valiliklere terör riski seviyesinin çok yüksek olduğuna ilişkin bildiri gönderildi.

Polislere ibadethanelerin ve toplanma alanlarının yakınında park halindeki araçlara dikkat edilmesinin özellikle tembih edildiği belirtilen haberde, bu dönemde yapılacak dini kutlamalarda güvenliğin üst düzeye çıkarılması emrinin verildiği bilgisi paylaşıldı.