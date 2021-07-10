Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Miami'de çöken binada ölü sayısı 86'ya yükseldi
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 86'ya yükseldi.
Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından çıkarılan ceset sayısının 86'ya çıktığını, 43 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti.
Arama kurtarma çalışmalarının, sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu durdurulduğunu aktaran Cava, ayrıca söz konusu 86 kişiden 62'sinin kimliğinin belirlendiği bilgisini paylaştı.
Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.
Etiketler: ABD
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