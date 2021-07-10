Nüfus artışı, giderek artan çevre bilinci ve koronavirüs salgını...

Elektrikli bisikletlere ilgi her geçen gün artıyor.

Elektrikli bisiklete yönelimde salgının da etkisi oldu

Avrupa genelinde şehir içi ulaşımda koronavirüs salgınının da etkisiyle büyük değişimler yaşanıyor.

Kent ve kasabalardaki nüfus artışları ve salgın endişesi ile beraber, Avrupa’da çoğu insan artık şehir içi ulaşımda toplu taşımayı kullanmaktan çekiniyor.

Artan araç trafiği ve çevre bilinci ile birlikte, halk özel otomobil kullanımına giderek daha da mesafeli yaklaşıyor. Ve her geçen gün daha çok insan elektrikli bisiklete yöneliyor.

Geçen yıl 4,5 milyon elektrikli bisiklet satıldı

Avrupa'da 2025 yılına kadar satılan bisikletlerin yarısının elektrikli olacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl kıtada 2019’a oranla yüzde 34'lük artışla 4,5 milyon elektrikli bisiklet satıldı.

Elektrikli bisiklet pazarının önümüzdeki yıllarda çok daha büyümesi bekleniyor.

Ulaşımda tercihler değişiyor

Elektrikli bisikletler, bisiklet tutkunları için tasarlanan yeni nesil ulaşım araçları arasında. Daha az pedal çevirerek daha uzun mesafeler katedilebilmesine olanak sağlıyor. Bu nedenle normal bisikletlere kıyasla neredeyse hiç yorulmadan seyahat etmek isteyenlerin tercihi oluyor.

