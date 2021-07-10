İskeçe Türk Birliği’nin 38 yıllık hukuk ve demokrasi mücadelesi sürüyor.

Birlik üyeleri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 13 yıl önce aldığı kararı yok sayan Yunan yargısını protesto için yürüyüş yaptı.

"Türk" kelimesinin kabul edilmemesi protesto edildi

İskeçe şehir meydanında bin 500 kişinin katıldığı yürüyüşte Yunan Yargıtayının İskeçe Türk Birliği’nin yeniden faaliyete geçme başvurusunu reddetmesi

ve Türk kelimesini kabul etmemesi protesto edildi.

İskeçe Türk Birliği’nin ve azınlığın Türk kimliğinin Yunanistan için bir tehdit olmadığı vurgulandı.

Eylem olaysız sona erdi

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu'nun konuşma yaptığı eyleme, Türk Azınlık milletvekilleri Hüseyin Zeybek ve İlhan Ahmet ile Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete de destek verdi.

Yürüyüşte, İskeçe ve Gümülcine’nin farklı kurum ve kuruluşları ile Batı Trakya Türklerinin sivil toplum kuruluşları da hazır bulundu. Büyük önlemler altında gerçekleşen eylem olaysız sona erdi.

"Türk" kelimesi var diye kapatıldı

İskeçe Türk Birliği, Batı Trakya'da isminde "Türk" kelimesi olduğu için 1983'te mahkeme kararıyla kapatılmıştı.



Birlik, konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımış ve 2008 yılında mahkeme Yunanistan'ı mahkum etmişti.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi ise bu ay başında Birliğin, resmi statüsünün iadesi için açtığı davayı ikinci kez reddetmişti.

Türkiye'den kınama

İskeçe Türk Birliği, kararın Yunanistan'ın "Batı Trakya'da Türk yoktur" politikasının bir yansıması olduğunu belirtmişti.

Türkiye de, Yunanistan Yargıtayının AİHM kararlarını yok sayan tavrını kınadı.

Yunanistan’a uluslararası hukuku uygulayarak gerekli adımları atma çağrısında bulundu.