Bangladeş'in Dakka şehrindeki bir gıda ve içecek şirketinin 5 katlı fabrikasında çıkan yangında, çıkış kapılarının içeriden kilitli olması çalışanların dışarıya çıkmasını engelleyerek feci şekilde ölmelerine neden oldu.

Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken Narayanganj bölgesi polis müfettişi Jayedul Alam, "Onları cinayet suçlamasıyla tutukladık. Şu anda bizim gözetimimizdeler" dedi.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzman Khan "Bu bir cinayet, sorumlular cezalandırılacak" dedi.

Yangının kaynağı henüz netleşmezken fabrikadaki kimyasal ve plastik maddelerin yangının şiddetini artırdığı belirtiliyor.

Bangladeş trajik bir endüstriyel felaket geçmişine sahip

Ülkede eski binalarda ve sanayi sitelerinde kurulan fabrika ve atölyelerde çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan yangınlar meydana gelmişti.

Cesetler tanınmayacak halde

Aileler cesetleri teşhis etmeye çalışırken çok zor anlar yaşanıyor.

Yangında ölenlerden biri de yangın fabrikayı sarmaya başladığında ailesine çaresizce telefon eden 23 yaşındaki Rima Akter'di.

Annesi ve diğer aile üyeleri, Dakka Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda kalan cesedini teşhis etmek için hayli uğraştı.

Rima Akter'in kayınbiraderi Arafat Rahman, teşhis sırasında yaşadıklarını "36 ceset torbasına baktık ama kimliğini tespit etmek çok zor" diye anlattı.