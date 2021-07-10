Cezayir Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Konstantin kentinde ağır yük kamyonu ile bir minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Olay yerinde 9 kişi hayatını kaybetti.

9 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 18'e yükseldi.

Olayla iligli soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybedenlerden 11'i kadın, 6'sı çocuk, 1'i erkek iken, yaralı sayısı ise 11 olarak açıklandı.

Ölenlerden 4'ünün aynı aileden olduğu bilgisi verildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi alınamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.