Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'de trafik kazası: 18 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Cezayir'in Konstantin kentinde trafik kazası meydana geldi. Kazada 18 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı.
Cezayir Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece Konstantin kentinde ağır yük kamyonu ile bir minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi.
Olay yerinde 9 kişi hayatını kaybetti.
9 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 18'e yükseldi.
Olayla iligli soruşturma başlatıldı
Hayatını kaybedenlerden 11'i kadın, 6'sı çocuk, 1'i erkek iken, yaralı sayısı ise 11 olarak açıklandı.
Ölenlerden 4'ünün aynı aileden olduğu bilgisi verildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi alınamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Etiketler: Cezayir Trafik Kazası
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