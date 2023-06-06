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Dünya
AA 06.06.2023 11:00

MI6 Başkanı'ndan MİT Başkanı olan Kalın'a Türkçe tebrik mesajı

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) getirilen İbrahim Kalın'ı tebrik etti.

MI6 Başkanı'ndan MİT Başkanı olan Kalın'a Türkçe tebrik mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı
MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.

 


 

Richard Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

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