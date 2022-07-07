ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ve İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5 Direktörleri ilk kez beraber kameralar karşısına geçti. Çin'i ulusal güvenliklerine en büyük tehdit olarak tanımladılar.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen iki direktör, Çin’e karşı ortak açıklamada bulundu. FBI Direktörü Christopher Wray Çin'i ulusal güvenliklerine en uzun dönemli tehdit olarak değerlendirdi. Çin’in Tayvan’a saldırması halinde eşi görülmemiş finansal kesintilerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

MI5: Çin'den gelen tehdit oyun değiştirici

İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5 Direktörü Ken McCallum da, Çin'i oyun değiştirici tehdit olarak nitelendirdi. "Son üç yılda Çin eylemlerine karşı çalışmaları iki katından fazla arttırdık" diye konuştu. Ayrıca Çin’den gelen siber saldırılara karşı 37 ülkeyle istihbarat paylaştıklarını belirtti.

Çin’den bu açıklamalara yanıt geldi. Pekin, dünya barışına en büyük tehdidin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı, MI5’ı ise kendi casusluk eylemlerini Pekin’e yöneltmekle suçladı.