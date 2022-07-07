İran'dan yayın yapan "khabaronline" adlı internet sitesine konuşan Tahran Milletvekili ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Kevseri, Tahran'daki Malik-i Eşter Askeri Üssü'nde 1 Temmuz'da patlama olduğuna dair haberleri doğruladı.

Saldırının ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü mensuplarınca düzenlendiğini kaydeden Kevseri, "Dışarıdaki ajanlar bu tür operasyonları yapmazlar çünkü istihbarat ve güvenlik güçlerimizin gözetimi altında olduklarını bilirler. Buna karşılık çeşitli vaatlerle ülke içerisindeki ajanlarını kullanırlar." dedi.

Kevseri, saldırının iki el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirterek, "(1 Temmuz) Cuma akşamı karanlıktan faydalanarak, üste iki zayıf el yapımı bomba patlattılar ve bunu kaydettiler." ifadesini kullandı.

Tahran'da yer alan Devrim Muhafızları Ordusuna ait Malik-i Eşter kışlasında 1 Temmuz gecesi art arda patlamalar yaşandığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuş ve saldırıyı Halkın Mücahitleri Örgütü üstlenmişti. İranlı yetkililer ise konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.