Yetkililer, Mardan'daki Chamtar karakoluna bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bombalı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, 4 polis yaralandı.

Bazı basın organlarında, karakolun, intihar saldırısıyla hedef alındığı belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Saldırı, TTP ile müzakereler devam ederken düzenlendi

Patlama, İslamabad'ın terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) ile müzakereler yaptığı sırada gerçekleşti.

The Tribune gazetesinin haberinde, TTP'nin, terör örgütü DEAŞ-H ile el ele vermesinin yıkıcı sonuçları olacağı ve bu sebeple İslamabad'ın TTP ile görüşmeleri başlattığı belirtilmişti.

Hayber Pahtuhnva eyaletinin en büyük ikinci şehri Mardan, eyaletin başkenti Peşaver'e 50 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Martta Peşaver'de Şiilere ait bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 63 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.

