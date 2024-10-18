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Dünya
CNN International 18.10.2024 06:45

Meta, yemek paralarıyla çamaşır deterjanı alan çalışanlarını işten çıkardı

Meta, Los Angeles ofisinde çalışan 20'den fazla çalışanı, şirketin yemek yardımlarını yanlış kullanarak kişisel harcamalar yapmaları nedeniyle işten çıkardı. Çalışanların, yemek kredilerini yemek dışında çamaşır deterjanı, şarap kadehleri ve akne tedavi pedleri gibi ürünler için kullandıkları tespit edildi.

Meta, yemek paralarıyla çamaşır deterjanı alan çalışanlarını işten çıkardı

Meta, büyük kurumsal ofislerinde çalışanlarına ücretsiz yemek hizmeti sunarken, yemek servisi bulunmayan daha küçük ofislerde çalışanlara yemek siparişi vermeleri için belirli miktarlarda yemek kuponu sağlıyor.

Çalışanların, uzun iş saatlerinde ofiste yemek yemeleri amacıyla verilen bu kuponların, bazı çalışanlar tarafından amacı dışında kullanıldığı belirlendi.

Yapılan iç soruşturma sonucunda, Los Angeles’taki bazı çalışanların bu yemek kredilerini yemek dışı ürünler için harcadıkları veya siparişleri evlerine yönlendirdikleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen bu işten çıkarmalar, Financial Times tarafından ilk kez bildirildi.

Meta, bu işten çıkarmalarla birlikte şirket genelinde yeniden yapılandırma süreci kapsamında bazı çalışanlarını da farklı görev ve lokasyonlara yönlendirdiğini doğruladı.

Ancak şirket, kaç çalışanın işten çıkarıldığını açıklamayı reddetti.

Meta, geçen yıl "verimlilik yılı" olarak adlandırdığı dönemde, gelir düşüşünü tersine çevirmek için 20.000'den fazla çalışanını işten çıkarmıştı.

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