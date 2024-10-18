Parçalı Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2024 04:46

Bolivya Devlet Başkanı Arce göstericilere tepki gösterdi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, otoyollara barikat kuran eski Devlet Başkanı Evo Morales yanlılarını eleştirdi.

Bolivya Devlet Başkanı Arce göstericilere tepki gösterdi

Ülkenin yönetimsel başkenti La Paz belediye binası önünde açıklamada bulunan Arce, isim vermeden Morales'i hedef aldı.

Eylemcilerin "kötü niyetli" olduğunu belirten Arce, "Bolivyalıların istikrarına saygı duyulmasını sağlayacağız. Kendileri (Morales) yüzleşmesi gereken suçlardan korunmak için ülkeyi ateşe vermeye çalışıyor ve biz bunlara teslim olmayacağız." ifadesini kullandı.

Otoyolları yeniden trafiğe açmak isteyen polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede ise 6 kişi gözaltına alındı.

Bolivya'da savcılığın, eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı vermesini protesto eden eylemciler, hafta başından bu yana otoyolları trafiğe kapatıyor.

Bolivya Otoyol İdaresine (ABC) göre, göstericiler, şu ana kadar Cochabamba, Santa Cruz ve Tarija kentlerinde 14 yolu yer yer trafiğe kapattı.

Savcılık, "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçladığı Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

ETİKETLER
Bolivya
Sıradaki Haber
Filistin uluslararası toplumdan katil İsrail'in durdurulmasını istedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:33
Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobile 6 bin TL ceza
04:17
Esenyurt’ta izinsiz günlük kiralık dairelere denetim: 20 gözaltı
03:44
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
03:05
Filistin uluslararası toplumdan katil İsrail'in durdurulmasını istedi
02:25
Hizbullah katil İsrail'e karşı yeni bir aşamaya geçeceğini duyurdu
01:24
Sahte araç ilanlarıyla 5 milyon liralık vurgun
Brezilya'dan 'Avcı ay' manzaraları
Brezilya'dan 'Avcı ay' manzaraları
FOTO FOKUS
Virajı alamayan otomobil takla attı
Virajı alamayan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ