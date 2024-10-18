Bolivya Devlet Başkanı Arce göstericilere tepki gösterdi

Ülkenin yönetimsel başkenti La Paz belediye binası önünde açıklamada bulunan Arce, isim vermeden Morales'i hedef aldı.

Eylemcilerin "kötü niyetli" olduğunu belirten Arce, "Bolivyalıların istikrarına saygı duyulmasını sağlayacağız. Kendileri (Morales) yüzleşmesi gereken suçlardan korunmak için ülkeyi ateşe vermeye çalışıyor ve biz bunlara teslim olmayacağız." ifadesini kullandı.

Otoyolları yeniden trafiğe açmak isteyen polis ile göstericiler arasında çıkan arbedede ise 6 kişi gözaltına alındı.

Bolivya'da savcılığın, eski Devlet Başkanı Morales hakkında yakalama kararı vermesini protesto eden eylemciler, hafta başından bu yana otoyolları trafiğe kapatıyor.

Bolivya Otoyol İdaresine (ABC) göre, göstericiler, şu ana kadar Cochabamba, Santa Cruz ve Tarija kentlerinde 14 yolu yer yer trafiğe kapattı.

Savcılık, "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçladığı Morales'in ifade vermesi için hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.