Az Bulutlu 3.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.10.2024 06:27

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyine ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun, insansız hava araçları (İHA) ile ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok noktaya gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 15 kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentinin Lubya ilçesine düzenlediği saldırılarda el-Fakih Hastanesi hasar gördü.

İsrail ayrıca ülkenin güneyindeki Sur kentine düzenlediği hava saldırılarında, es-Sakalayn Camisi'ni hedef alarak tamamen yok etti, bir başka cami de kısmen zarar gördü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
Sıradaki Haber
Bolivya Devlet Başkanı Arce göstericilere tepki gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:27
Protez eller düşünce gücüyle hareket ettirildi
07:18
Mars'ta insan yüzüne benzeyen ürkütücü keşif
07:02
Instagram’a ekran görüntüsü almayı engelleme özelliği geliyor
06:54
Meta, yemek paralarıyla çamaşır deterjanı alan çalışanlarını işten çıkardı
06:45
Dünya su döngüsü insanlık tarihinde ilk kez dengesini kaybetti
06:48
Mersin'de seyir halindeki tırda yangın çıktı
Brezilya'dan 'Avcı ay' manzaraları
Brezilya'dan 'Avcı ay' manzaraları
FOTO FOKUS
Virajı alamayan otomobil takla attı
Virajı alamayan otomobil takla attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ