Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 17:29

Meta ve TikTok'un, "Dijital Pazarlar Yasası nedeniyle AB'ye dava açtığı" iddia edildi

Meta ve TikTok'un sosyal medyadaki içerikleri denetlemeyi amaçlayan "Dijital Pazarlar Yasasının" uygulanmasını finanse eden bir vergi nedeniyle Avrupa Birliği'ne (AB) dava açtığı öne sürüldü.

Meta ve TikTok'un, "Dijital Pazarlar Yasası nedeniyle AB'ye dava açtığı" iddia edildi

Politico internet sitesinin haberine göre, Instagram ve Facebook sosyal medya platformlarının sahibi Meta şirketi, yasa kapsamında "bazı şirketlerin hiçbir şey ödememesi ve diğerlerinin toplam maliyetin orantısız miktarını ödemek zorunda bırakılması nedeniyle verginin adil olmadığını" savunarak, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içindeki Genel Mahkeme nezdinde şikayette bulundu.

TikTok da AB Komisyonu'nun, şirketlerin katkı paylarını hesaplama yönteminin "kusurlu" olduğunu savunarak dava açtı.

"Pozisyonumuzu mahkemede savunacağız"

AB Komisyonu Sözcüsü Johannes Bahrke, şirketlerin AB'ye açtığı davaya ilişkin "Kararımız ve metodolojimiz sağlamdır. Pozisyonumuzu mahkemede savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon, Instagram, Facebook, TikTok ve Youtube gibi sosyal medya platformlarının "yasa dışı ve zararlı içerikleri" nasıl engellediğini denetlemeye yönelik 2024 yılı için yaklaşık 45 milyon avro bütçeye ihtiyaç olduğunu açıklamış, söz konusu miktarın her yıl şirketlerden finanse edileceğini belirtmişti.

AB, şirket başına düşen maliyeti gösteren kararı da kamuyla paylaşmadı.

Meta, söz konusu karar kapsamında 2024 yılı için 11 milyon avro ödemesi gerektiğini duyururken, TikTok ise ödemesi gereken tutarı açıklamadı.

"Dijital Pazarlar Yasası" uyarınca büyük sosyal medya platformları ve arama motorları uygulamanın maliyetini kar oranları çerçevesinde paylaşarak ödeyecek.

Buna göre şirketler, AB Komisyonu'na yıllık karlarının en fazla yüzde 0,05'i kadar katkı payı ödemek zorunda kalıyor.

ETİKETLER
Meta
Sıradaki Haber
İsrail'de askeri istihbarat yetkilisinin "7 Ekim saldırılarındaki zafiyet" nedeniyle istifa ettiği bildirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:46
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
17:32
Nükleer füzyondan elde edilen enerjide yeni dünya rekoru kırıldı
17:46
İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti
17:37
Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
17:35
BM: Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesi taleplerimizin yarısı reddedildi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ