Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 16:39

İspanya'da çiftçilerin yol kapatma eylemi üçüncü gününe girdi

İspanya'da üçüncü gününe giren çiftçilerin yol kapatma eylemi ülkenin farklı bölgelerinde trafiği felç etmeye devam etti.

İspanya'da çiftçilerin yol kapatma eylemi üçüncü gününe girdi
[Fotograf: AA]

Çiftçilerin protestolarında özellikle Katalonya bölgesinde ilk iki güne nazaran yoğunluk azalsa da Sevilya, Ciudad Real, Huesca, Burgos, Salamanca, Zaragoza, Badajoz, Palencia, Avila, Vitoria, Cuenca kentleri ile Navarra bölgesinde traktörlerle yollar kapatıldı.

Eylemcilerin zaman zaman jandarma ve polis ile gerginlik yaşadığı da görüldü.

Ülkede tedarik ve dağıtım ağının yavaşlamasına neden olan eylemden dolayı açıklama yapan süpermarket zincirlerinin bağlı olduğu Asedas adlı dernek, gösteri yapma hakkına saygı duyduklarını ancak tır ve kamyonların serbest dolaşımına izin verilmesi gerektiğini aksi takdirde ileriki günlerde marketlerde ürün bulmanın zorlaşacağını duyurdu.

Tarım sektörünün önde gelen sendikalarından Asaja, COAG ve UPA'nın destek verdiği protestolarda çiftçiler, Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası'nda değişiklikler yapılmasında ısrar ediyor.

Çiftçiler, 21 Şubat'ta başkent Madrid'de büyük bir eylem yapma çağrılarını sürdürüyor.

İspanya'da tarladan çıkan limon yüzde 880 artışla raflarda yerini alıyor

Diğer yandan çiftçilerin protesto sebeplerindeki önceliklerden biri olan ve Başbakan Pedro Sanchez'in de "yasaları güçlendirme ve kontrol yapmayı" vadettiği, tarladan marketlere kadar olan gıda zincirindeki yüksek fiyat artışları tartışılmaya başlandı.

COAG adlı sendikanın verilerine göre, İspanya'da tarladan çıkış fiyatı kilogram başına 0,20 sent olan limon yüzde 880 olan en yüksek artışla 1,96 avroya raflarda yerini buluyor.

ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Aliyev: Hankendi'de oy kullanmam siyasi ve sembolik anlam taşıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:46
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
17:32
Nükleer füzyondan elde edilen enerjide yeni dünya rekoru kırıldı
17:46
İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti
17:37
Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
17:35
BM: Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesi taleplerimizin yarısı reddedildi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ