Çok Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2024 17:25

İsrail'de askeri istihbarat yetkilisinin "7 Ekim saldırılarındaki zafiyet" nedeniyle istifa ettiği bildirildi

İsrail ordusu Filistin izleme biriminde görevli istihbarat yetkilisinin, 7 Ekim saldırılarındaki zafiyet nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

İsrail'de askeri istihbarat yetkilisinin "7 Ekim saldırılarındaki zafiyet" nedeniyle istifa ettiği bildirildi
[Fotograf: AA]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, binbaşı rütbesindeki askeri istihbarat yetkilisi, 7 Ekim'deki Hamas saldırısındaki başarısızlığı nedeniyle istifa eden ilk yetkili oldu.

Haberde, Filistinli grupların 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin istihbarat zafiyeti nedeniyle gelen ilk istifanın daha yüksek rütbedeki istifalara zemin hazırlayabileceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim'deki saldırılarla ilgili İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'i "güvenlik ve istihbarat zafiyeti" nedeniyle suçlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey askeri yetkililerin, saldırılara ilişkin alınan "erken uyarıdan" habersiz olduğu öne sürülmüştü.

İsrail basınında, Genelkurmay Başkanı Halevi ve Güney Komutanlığı yetkililerinin söz konusu istihbarattan günler sonra haberdar olduğu ve hayretler içine düştükleri belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Rusya'da yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Putin dahil 4 aday yarışacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:46
Filipinler'in güneyindeki toprak kaymasında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
17:32
Nükleer füzyondan elde edilen enerjide yeni dünya rekoru kırıldı
17:46
İzmir'de scooter kazası: İki kardeşten biri hayatını kaybetti
17:37
Bakan Yumaklı: Çömlekköy Barajı'nın inşaat çalışmasını başlatıyoruz
17:35
BM: Gazze'nin kuzeyine yardım götürülmesi taleplerimizin yarısı reddedildi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
FOTO FOKUS
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ